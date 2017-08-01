النفط يواصل الصعود إلى 68 دولارا للبرميل

توقع تقرير اقتصادي لمحطة سي أن بي سي، أن يواصل النفط اتجاهه الصعودي إلى مستوى 68 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من الشكوك التي تحيط بالسوق حاليًا.

ونقل التقرير عن سكوت ريدلر، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في T3Live.com، أن النفط سيواصل اتجاهه الصعودي بعد ارتفاعه 8% خلال الأيام الاربعة الماضية، وقلل من شأن الشكوك في جدوى قرار أوبك بخفض الإنتاج يوميًا بمقدار 1,8 مليون برميل يوميًا، وذلك دون أن يستبعد أن يتوقف السعر لبعض الوقت عند مستوى 51 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أن ارتفاع النفط، ساهم بشكل ملموس في صعود أسهم الطاقة. وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا مفاجئًا في المخزونات الأمريكية مع انخفاض منصات التنقيب، مع توجه أوبك لضبط الإنتاج من ليبيا ونيجيريا المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج.

من جهة أخرى توقع بنك أوف أمريكا لينش، أن تظل مستويات الأسعار عند 50 دولارًا العام المقبل، ترتفع إلى 70 دولارًا في عام 2022.