نائب أمير جازان: محافظة فيفا تمتلك مقومات رائعة تجعلها وجهة سياحية متميزة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن محافظة فيفا تمتلك الكثير من المقومات السياحية والرائعة التي تجعل منها وجهة جذب سياحي واستثماري متميزة ، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة بشكل عام وأهالي المحافظة بشكل خاص .

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمشايخ وأهالي محافظة فيفا ، إثر زيارته التفقدية للمحافظة ، وذلك بقاعة الاحتفالات بفيفا .

وشدد سموه على جميع المسؤولين بمنطقة جازان بشكل عام ومسؤولي محافظة فيفا خاصة ، لأداء الأمانة الموكلة إليهم بكل أمانة وإخلاص لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإنجاز ما خصص للمنطقة من مشاريع بكفاءة عالية وفِي الوقت المحدد وتذليل كافة الصعوبات وإزالة العقبات التي قد تؤدي لا سمح اللـه إلى التأخر أو التعثر ، مشيرا إلى أنه سيجتمع خلال الزيارة مع مديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي للمحافظة لبحث احتياجات المحافظة والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للمشاريع المتأخرة أو المتعثرة مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله .

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالدور الكبير لمشايخ فيفا وأهالي المحافظة في التعاون لإزالة شجرة القات واستبدالها بما هو نافع بإذن اللـــَّه ، وذلك إيمانًا من الجميع بما تشكله هذه الشجرة من أضرار على الفرد والأسرة والمجتمع ، مبينًا سموه بأن الدولة لن تسمح بزراعتها بأي حال من الأحوال ، ونحن نلمس التعاون من الجميع في ذلك .

وأشار سموه إلى ما تمرّ به بلادنا من تحديات إقليمية وعالمية تتطلب منّا جميعا أن نكون مدركين وواعين وأهلاً للمسؤولية ومتعاضدين يدًا واحدة خلف قيادتنا الرشيدة لتستمر بإذن اللـــَّه جهود البناء والنماء والعطاء .

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة محافظة فيفا ولقاء المشايخ والأهالي وتلمس احتياجات المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

وكان حفل أهالي محافظة فيفا بمناسبة الزيارة التفقدية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، قد اشتمل على كلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم عيسى بن سليمان الفيفي ، رحب فيها بزيارة سمو نائب أمير المنطقة ، لافتاً إلى ما تجده المحافظة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة .

كما تضمن الحفل قصيدة شعرية قدمها الشاعر فرحان بن أحمد الفيفي ، إلى جانب عرض مرئي عن أبرز الإدارات والمرافق الموجودة بالمحافظة وعرض لأبرز المشروعات البلدية المنفذة من مطلات ومنتزهات ، فضلا عن المشروعات البلدية المستقبلية والتي تشمل مبنى البلدية الجديد والمركز الحضاري وصالة الاحتفالات والمسلخ النموذجي ومنتزه فيفا العام وساحة الاحتفالات ومشروعات السفلتة والأرصفة ودرء أخطار السيول ، فيما شهد الحفل ألوانًا شعبية من فيفا .

وفي ختام الحفل سلّم سمو نائب أمير منطقة جازان الهدايا التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفا لأبناء الشهداء والتي شملت العديد من الدورات التطويرية لأبناء الشهداء ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل محافظ فيفا المكلف عبدالله بن محمد الظافري ، وشيخ شمل فيفا علي بن حسن الفيفي ، ومديري الإدارات الحكومية .

كما اطلع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، على عدد من المنتجات الزراعية التي تُنتجها مزارع فيفا والتي تشمل البن والجوافة والباباي والحمضيات والمانجو والكاكاو وكذلك العسل .