نادي الحي بالأشتاء و الوهدة يفتح أبوابه لأبناء ” القرى “

بدأ نادي الحي بمتوسطة القادسية بالأشتاء و الوهدة في إستقبال أعضائه من أبناء محافظة القرى بمنطقة الباحة ، حيث وصل عدد الأعضاء المسجلين في النادي أكثر من ٢٠٠ عضو حتى الآن بمختلف الفئات العمرية .

و أوضح مدير النادي : عادل بن عبدالمجيد الزهراني بأنه قد تم تجهيز النادي من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بقسمي النشاط الطلابي و الصيانة بكافة المتطلبات و تهيئة الصالات الرياضية و المرافق التعليمية ؛ و قد بدأ النادي في إستقبال الأعضاء و الزوار منذ مطلع الأسبوع الماضي .

ووجه ” الزهراني ” الدعوة لكافة أهالي محافظة القرى من الرجال التسجيل و كذلك تحفيز أبنائهم للإستفادة من إمكانيات النادي المتنوعة .

الجدير بالذكر بأن النادي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً و حتى الثامنة مساءاً من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع .