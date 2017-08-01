 نادي الحي بالأشتاء و الوهدة يفتح أبوابه لأبناء ” القرى “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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نادي الحي بالأشتاء و الوهدة يفتح أبوابه لأبناء ” القرى “

نادي الحي بالأشتاء و الوهدة يفتح أبوابه لأبناء ” القرى “
المناطق-الباحة

بدأ نادي الحي بمتوسطة القادسية بالأشتاء و الوهدة في إستقبال أعضائه من أبناء محافظة القرى بمنطقة الباحة ، حيث وصل عدد الأعضاء المسجلين في النادي أكثر من ٢٠٠ عضو حتى الآن بمختلف الفئات العمرية .
و أوضح مدير النادي : عادل بن عبدالمجيد الزهراني بأنه قد تم تجهيز النادي من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بقسمي النشاط الطلابي و الصيانة بكافة المتطلبات و تهيئة الصالات الرياضية و المرافق التعليمية ؛ و قد بدأ النادي في إستقبال الأعضاء و الزوار منذ مطلع الأسبوع الماضي .
ووجه ” الزهراني ” الدعوة لكافة أهالي محافظة القرى من الرجال التسجيل و كذلك تحفيز أبنائهم للإستفادة من إمكانيات النادي المتنوعة .
الجدير بالذكر بأن النادي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً و حتى الثامنة مساءاً من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع .

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