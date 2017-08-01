ابتهالات الحجيج وأكف الضراعة ترتفع وسط زخات المطر بالحرم المكي

استقبل الحرم المكي الشريف اليوم المصلين والطائفين وحجاج بيت الله الحرام، بزخات المطر والنسمات المحملة بالطمأنينة والارتواء، لتصافح أكف الضراعة إلى الله وهي ترتفع بالدعاء.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار على المسجد الحرام وسط فرحة الحجاج والمصلين بنزول المطر في ساحة الطواف في منظر بديع وجميل، فيما حرص عدد من الحجيج على استكمال الطواف حول الكعبة والتضرع إلى الله بالدعاء.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه “لم يتم تسجيل أي حوادث، ولله الحمد”، داعياً الله أن يجعلها دوما أمطار خير وبركة