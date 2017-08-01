 الأرصاد: هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة في نجران وجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة في نجران وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة في نجران وجازان
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (نجران ، عسير ، جازان ، الباحة ) تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة و حائل . كذلك قد تتأثر السواحل الجنوبية للبحر الأحمر بهطول الأمطار الرعدية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وارتفاع الموج من متر إلى مترين خاصة على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.

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