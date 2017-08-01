 كلوني يوفر التعليم لـ 3 آلاف من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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كلوني يوفر التعليم لـ 3 آلاف من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان

كلوني يوفر التعليم لـ 3 آلاف من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان
المناطق_وكالات

تخطط مؤسسة الممثل والمنتج السينمائي الأميركي الشهير جورج كلوني، لإقامة 7 مدارس لأطفال اللاجئين السوريين، قال إنها تهدف لـ”منع الآلاف من التحول إلى جيل ضائع”.
وأعلنت مؤسسة كلوني للعدالة، الاثنين، عن شراكة جديدة مع كل من “غوغل” و”أتش بي” و”يونيسف”، لتوفير التعليم لما يزيد على 3 آلاف من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان.
وأسس جورج وأمل كلوني المؤسسة العام الماضي لدعم المساواة داخل المحاكم وحجرات الدراسة والمجتمعات في أنحاء العالم.
وقال جورج وأمل كلوني في بيان إن تخصيص المؤسسة أكثر من مليوني دولار لتعليم اللاجئين السوريين “يستهدف منع آلاف من الشباب من التحول إلى جيل ضائع”.
وكتب الثنائي كلوني في بيان قدماه إلى وكالة “أسوشيتد برس”، أن الأطفال “كانوا ضحايا الجغرافيا والظروف، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أمل. هدفنا من هذه المبادرة مساعدة الأطفال السوريين اللاجئين بالتعليم ووضعهم على الطريق ليكونوا قادة جيلهم في المستقبل”.
ووصف متحدث باسم “يونيسف” الدعم الذي يقدمه الثنائي كلوني بأنه “استثمار لمستقبل المنطقة بأسرها”.

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