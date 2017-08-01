“السديري” يروي حكاية شاب مسلم أقنع مسيحيًا بالدخول في الإسلام.. النهاية كانت كارثية!

كد الكاتب السعودي مشعل السديري أنه لولا التعاليم الدينية والقوانين والأنظمة وحقوق الإنسان، لأكل الناس بعضهم بعضاً، مؤكدًا على أهمية الحرية بالنسبة للانسان.

وذكر “السديري” في مقال له بعنوان: “ما هكذا تورد الابل” بـ “الشرق الأوسط”، حادثتين تدلان على عدم الاعتبار بهذه الحرية لدى البعض، حيث أن الحادثة الأولى تضمنت الحكم على أحد قادة إحدى الجماعات التي يطلق عليها تسمية (اميش) في ولاية أوهايو الأميركية، بالسجن لمدة 15 عاماً، لأنه قام بقص شعر عدد من النساء وحلق لحى عدد من الرجال عقاباً وانتقاماً من المنشقين الذين انفصلوا عن المذهب الذي يتبع إليه، لخلافات دينية.

وذكر “السديري” الحادثة الثانية والتي كان بطلها رجل مسلم مهاجر إلى أستراليا اسمه فياض، حيث أنه استطاع أن يقنع شاباً أسترالياً مسيحياً بالدخول إلى الإسلام، إلى أن أتاه الشاب يوماً يعترف له أن نفسه قد هفته وتناول قدحاً من البيرة، فما كان من المسلم إلاّ أن جرده من قميصه وبطحه على الأرض ووثق قدميه ويديه، ثم جلده بالسوط جلداً مبرحاً أربعين جلدة، جعلت الدم ينفر من ظهره، ولم يشفع له توسله وبكاؤه، وكانت النتيجة أن ذلك الشاب ارتد عن الإسلام أولاً، ثم أنه قدم فيه شكوى.

وأضاف “السديري”: “عند محاكمة المسلم قال بالحرف الواحد: إنني غيور على الإسلام وأردت أن أطبق الحد عليه بيدي، مشيرًا الى أنه حُكم عليه بالسجن (16) شهراً.

واختتم “السديري” مقاله: “نسى فياض أن النهي عن تناول الخمر قد تدرج (16) سنة منذ البعثة، ولم ينهَ عنه إلاّ قبل سبع سنوات من وفاة المصطفى عليه أفضل الصلوات، قائلًا: “فما هكذا تورد الإبل يا فياض”.