وفد قطري رفيع المستوى يشارك في مراسم تحليف الرئيس الإيراني

افادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء ان رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني “علاء الدين بروجردي” سلم خلال زيارته لقطر يوم أمس الاثنين لرئيس الوزراء القطري دعوة موجهة من رئيس مجلس الشورى الإيراني للمشاركة في مراسم تحليف الرئيس حسن روحاني.

من جانبه اعرب رئيس الوزراء القطري عن تقديره لزيارة الوفد البرلماني الإيراني، وأكد أن وفد قطريا رفيع المستوى سيشارك في مراسم تحليف الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ومن المقرر أن تقام مراسم تحليف الرئيس حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية يوم السبت المقبل في طهران بمشاركة وفد من عدة دول منها قطر لوسائل إعلام إيرانية.