“الزكاة: تطبيق الضريبة المضافة على 3 فئات.. وهذه المنتجات ستفرض عليها ضريبتان!

تستعد هيئة الزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %اعتبارا من يناير 2018 ،باستثناء نحو 100 سلعة أساسية.

وبينت مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أن المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة تنقسم لثلاث فئات، الأولى: “المدخلات ­ المخرجات” بنسبة 5 ،%والثانية “الصفرية” بنسبة 0%والثالثة بعض التوريدات المعفاة من الضريبة.

وأشارت لائحة الضريبة أنها ستطبق أيضا على المنتجات الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، وبالتالي ستفرض ضريبتين على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 105%، والمشروبات الغازية بنسبة 55 %.

وكان رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة «كي بي م جي» روبرت بيس، قد أكد أن إجمالي الإيرادات المتحصلة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يصل إلى 40 مليار ریال، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأوضحت المسودة أن القطاعات العقارية، والتجارية، والسكنية، والاتصالات ستخضع أيضا للضريبة المضافة، إلا أنها لن تفرض على القروض البنكية أسوة بالدول العالمية.

وفرض نظام الضريبة المضافة غرامات تصل إلى مليون ریال أو توقيع عقوبة السجن عامين، على موظفي هيئة الزكاة والدخل أو العاملين بها في حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية للأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تلقوها منهم بصفتهم الرسمية، إضافة إلى فرض غرامات تبدأ من 20 ألف ریال والإحالة إلى المحكمة الإدارية تمهيدا لتطبيق عقوبات إضافية.

وحدد النظام عددا من الغرامات للمتخلفين عن سداد مبلغ الضريبة بدفع 1000 ریال، إضافة إلى غرامات متفاوتة بحسب تأخرهم، إذ أقر النظام فرض غرامة 25 %من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها لمدة تجاوزت 365 يوما، و20 %لمن سدد الضرائب خلال فترة ما بين 90­365 يوما، وغرامة 10 %من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها خلال مدة تراوح ما بين 30­90 يوما، و5 %لمن تأخر في سدادها لأقل من 30 يوما.