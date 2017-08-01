جامعة الطائف تكشف سبب تسريحها لـ 300 أكاديمي جملة واحدة!

كشفت جامعة الطائف عن سبب تسريحها 300 أكاديمي جملة واحدة قبل بضعة أشهر، بينهم حملة درجات علمية دقيقة ورفيعة، مؤكدة أن هذا التسريح جاء بسبب ضعف أدائهم الأكاديمي.

ونفت الجامعة أن يكون تسريحهم بسبب بلوغ أعمارهم سن الستين، موضحة أنها قررت إبعادهم حتى لا تتأثر جودة المخرج التعليمي.

وأوضحت الجامعة أنها أعدت برامج مسبقة لتغطية فجوة التسريح الجماعي ومنها استقطاب أكاديميين شباب حصلوا على تقديرات عالية في تخصصات أكاديمية ومن خريجي أرقى الجامعات في العالم ضمن مشروع ابتعاث خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، أكد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري أن الأسباب التي دفعت الجامعة لتسريح الأساتذة تعود إلى الرغبة في تقليل الهدر المالي الممثل في الساعات الأكاديمية ومعالجة الترّهل ورفع الأداء، وفقًا لـ “عكاظ”.

ولفت “الأسمري” الى أن الجامعة رصدت تقارير أداء عنهم في جوانب تحقيق المعايير والأداء الأكاديمي والبحثي وهي تقارير ذاتية لتقييم عموم أعضاء هيئة التدريس وتم استبعادهم كون التقارير لم تشفع لهم في نتائج التقويم.