 “العمل” تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي بالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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“العمل” تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي بالمدينة

“العمل” تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي بالمدينة
المناطق_المدينة

يتابع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة, وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي على مدار الساعة, وذلك في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأكد مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمدينة المنورة ناجي الأحمدي, أن المتابعة تأتي للتأكد من استقدامهم للعمل الذي استقدموا من أجله وذلك بالتنسيق المستمر والتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن المنشآت المخالفة التي يثبت بيعها للتأشيرات الموسمية التي حصلت عليها سيتم معاقبتها بغرامة مالية, إضافة إلى منع المنشأة من استقدام التأشيرات الموسمية مستقبلاً .

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