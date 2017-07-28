محافظة المندق تستضيف مخيم الباحة البيئي “بيئتي مسؤوليتي ” ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨

يرعى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة مساء يوم الأحد القادم ١٤ ذو القعدة انطلاقة المخيم البيئي والمقام بمحافظة المندق بالقرب من حديقة الفراشة والذي يستمر لمدة خمسة أيام ضمن فعاليات صيف المندق٣٨

وثمن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي لسمو امير منطقة الباحة هذه الرعاية الكريمة للفعالية وحرصه الدائم على مثل هذه المشاريع التي تُعنى بالبيئة والمحافظة على الغطاء النباتي في منطقة الباحة كونها ميزة تميزت بها المنطقة ومحافظاتها .

مضيفا بأن محافظة المندق سخرت كافة الجهود لانجاح هذه الفعالية التي تقوم بها وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة في الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الباحة مقدما شكره لمدير الادارة المهندس سعيد الجارالله الذي جعل المندق وجهة هذا المخيم .

من جانبه أوضح مدير الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الباحة المهندس سعيد الجارالله الى أن فرع الوزارة بمنطقة الباحة يحظى بدعم وتوجيه سمو امير المنطقة لتحقق الادارة أهدافها وتقوم بواجباتها تجاه كل ما يتعلق بالبيئة والزراعة .

مبينا بأن هذا المشروع مشروع مركزي على مستوى الوزارة و أطلق في اربع مناطق من مناطق المملكة حيث حظيت منطقة الباحة بهذا المشروع والذي سينفذ في محافظة المندق

وأشار الجارالله إلى أن هذا المخيم جاء ليحقق أهداف منها تنمية الحس البيئي لدى المواطن وخاصة شريحة الشباب بقصد ترشيد سلوك المحافظة على النظم البيئية والثروات الطبيعية وخاصة الغطاء النباتي بالاضافة الى غرس مبادئ النظافة وصقل الذوق السليم وتأصيل سلوك حضاري بيئي لدى الاجيال الصاعدة مع اكتساب المواطن والمقيم ثقافة بيئية تؤهله للمشاركة الايجابية في الجهود التى تبذلها الدولة لحماية البيئة ومن أهدافه التدريب والتطبيق على زراعة الاشجار والعناية بها .

والمح الجارالله أن طموحهم في نهاية البرنامج وقف التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي من خلال هذا المخيم الذي يحمل فكرة التوعية والتثقيف بأهمية الشجرة والمحافظة على البيئة الزراعية بالمملكة وخاصة منطقة الباحة لما تملكه من مقومات زراعية مهمة في بلادنا الغالية كما أن هذا المخيم سيقدم عدد من الاستشارات والنصائح لمزارعي محافظة المندق حيث من المقرر حضور عدد من الاخصائيين الزراعيين والأكاديميين الذين سيثرون اللقاءات بعقد عدد من الندوات والمحاضرات التي تخدم الزراعة ومزارعي منطقة الباحة عموما حيث من المقرر لهذا المخيم أن يستمر لمدة خمسة أيام يتخللها عدد من الفعاليات البيئية والزراعية وتقديم عدد من الأفكار التي تصب في خدمة توجه الوزارة نحو محاولة المحافظة على الغطاء النباتي .