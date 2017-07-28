 القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه من مسدس مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما في مدينة الخرج،

وفيما يلي نص البيان: أقدم نايف بن لمعان الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل محمد بن شافي الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما،

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة بالخرج صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض”.

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