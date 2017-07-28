 مدير اتصالات البيت الأبيض المُقال مدرج على قائمة الوفيات بجامعة هارفارد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير اتصالات البيت الأبيض المُقال مدرج على قائمة الوفيات بجامعة هارفارد القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج محافظة المندق تستضيف مخيم الباحة البيئي “بيئتي مسؤوليتي ” ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ “العمل” تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي بالمدينة جامعة الطائف تكشف سبب تسريحها لـ 300 أكاديمي جملة واحدة! “الزكاة: تطبيق الضريبة المضافة على 3 فئات.. وهذه المنتجات ستفرض عليها ضريبتان! وفد قطري رفيع المستوى يشارك في مراسم تحليف الرئيس الإيراني “السديري” يروي حكاية شاب مسلم أقنع مسيحيًا بالدخول في الإسلام.. النهاية كانت كارثية! AeroMobil» سيارة طائرة تنتقل من الطريق إلى الجو في 3 دقائق الإيرانيون يهتفون: الموت لحكومة تنهب أموالنا جامعة الطائف تعلن فتح القبول الإلكتروني على برنامج الدبلوم التربوي 16 فنانًا يحييون 8 جلسات بأولى نسخ “طربيات أبها”

مدير اتصالات البيت الأبيض المُقال مدرج على قائمة الوفيات بجامعة هارفارد

مدير اتصالات البيت الأبيض المُقال مدرج على قائمة الوفيات بجامعة هارفارد
المناطق_وكالات

أسبوع سيء بالنسبة لأنتوني سكاراموتشي. فقد أقيل من منصبه كمدير الاتصالات للرئيس دونالد ترامب وأدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة (سي.بي.إس نيوز) أمس الإثنين، أن الدليل الذي أرسلته الكلية للخريجين هذا الأسبوع كان به علامة بجانب اسم سكاراموتشي تشير إلى أنه ميت. ويبلغ سكاراموتشي من العمر 53 عاماً وتخرج من الجامعة عام 1989.

وجاءت أنباء ذلك الخطأ في نفس اليوم الذي أقال فيه ترامب سكاراموتشي من منصبه كمدير للاتصالات بالبيت الأبيض بسبب مقابلة مع مجلة “نيويوركر” سادتها عبارات بذيئة وفقاً لمصادر مطلعة.

وأقيل سكاراموتشي بعد 10 أيام فقط من تعيينه وتولى العمل في أول يوم عمل لكبير موظفي البيت الأبيض الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية جون كيلي، الذي قالت مصادر، إنه يسعى لفرض النظام في البيت الأبيض الذي تكثر به المجموعات المتنافسة والمشاحنات.

واعترفت كلية هارفارد للحقوق بالخطأ في الدليل في بيان واعتذرت لسكاراموتشي.وقالت: “الخطأ سيصحح في نسخ لاحقة”. ولم تقدم تفسيراً لكيفية وقوع الخطأ.

وقالت (سي.بي.إس) إن الدليل ينشر كل 5 سنوات ولا يتاح سوى للخريجين.ولم يرد سكاراموتشي على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>