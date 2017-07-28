 استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع
المناطق_رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بعد أن سجل أكبر مكسب شهري في خمسة أشهر في يوليو، مدعوماً بتراجع الدولار والضبابية السياسية.
واستقر الذهب بحلول الساعة (06:28) بتوقيت جرينتش عند نحو 1268.90 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر 2.2 في المئة الشهر الماضي في أكبر زيادة شهرية منذ فبراير.
وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1268.20 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار ولكنه لا يزال يحوم حول أقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو اليوم الثلاثاء فيما تظل حالة من الضبابية تغلف النظرة المستقبلية للعملة الأمريكية بسبب توترات سياسية في الولايات المتحدة وشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المئة إلى 16.75 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر في الجلسة السابقة وارتفعت 1.3 في المئة في يوليو.
وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 884.23 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة عند 897.05 دولار للأوقية. وزاد المعدن نحو خمسة في المئة في يوليو.
وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 938 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع إلى 943.70 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 14 يونيو. وارتفع البلاتين نحو خمسة في المئة في يوليو مسجلاً أول مكاسب شهرية منذ فبراير.

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