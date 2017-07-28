أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري في وفاة والدته وإلى كافة أسرة العمري.

وأعرب سموه ، في اتصال هاتفي أمس ،عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وذوي الفقيدة وكافة الأسرة ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

من جهته ، عبر مدير عام الدفاع المدني اللواء العمري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته ومشاركته لهم في مصابهم ، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.