قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري في وفاة والدته وإلى كافة أسرة العمري.
وأعرب سموه ، في اتصال هاتفي أمس ،عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وذوي الفقيدة وكافة الأسرة ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
من جهته ، عبر مدير عام الدفاع المدني اللواء العمري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته ومشاركته لهم في مصابهم ، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري في وفاة والدته وإلى كافة أسرة العمري.
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