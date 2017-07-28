 أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته

أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته
المناطق_أمل بهكلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري في وفاة والدته وإلى كافة أسرة العمري.
وأعرب سموه ، في اتصال هاتفي أمس ،عن أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وذوي الفقيدة وكافة الأسرة ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
من جهته ، عبر مدير عام الدفاع المدني اللواء العمري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته ومشاركته لهم في مصابهم ، سائلاً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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