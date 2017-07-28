 ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك

ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك
المناطق_وكالات

لا يزال فيس بوك يقدم العديد من المزايا التي تسعد جمهوره علي الدوام؛ وهذا ما أطلقه فيس بوك حول كلمة XOXO””حيث تأثيراً بصريا جديدا لتسلية مستخدميه بطريقة بسيطة للغاية، وذلك عبر كتابة كلمة “XOXO”، فبمجرد الضغط عليها تمتلئ الشاشة بالقلوب الحمراء، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الكثير من المستخدمين

ووفقا لما نشره موقع elsoldemexico المكسيكى، فإن التأثير يتم تفعيله عند التعليق بكلمة Xoxo أو نشرها عبر أى تدوينه على فيس بوك، وهي تعتبر في الأساس اختصار من لغة “الأنجلوسكسونيون ” والتي تعنى “القبلات والعناق”، ويمكن التعليق بها في أي منشور سواء عبر الهاتف الذكي أو عبر الأجهزة المكتبية.

لكن على الرغم من المعنى المسلي للتأثير الجديد من قبل فيس بوك، لجأ بعض المستخدمين لتفسير هذا الأمر على أنه وسيلة لمعرفة الحسابات المخترقة من غيرها، حيث تداولت الكثير من الحسابات هذه الكلمة مع كتابة أكتشف إذا ما كان حسابك مراقب أم لا، وهو الأمر الذي لا يوجد له أي أساس من الصحة.

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