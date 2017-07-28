القبض على لص فاقد الوعي في غرفة نوم صاحبة المنزل إثر تناوله الخمر

أفادت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء، أنها وجهت تهمة السطو والسرقة ضد رجل عثر عليه نائماً على سرير فاقداً الوعي، بسبب تناوله جرعة كبيرة من الكحول في المنزل الذي سطا عليه في بلدة إسبيرانس جنوب غربي أستراليا يوم الجمعة الماضي.

وقال السيرجانت ريتشارد مور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إن مالكة المنزل وجدت اللص نائماً على سريرها بعد أن تناول معظم محتوى زجاجة الخمر كانت في المنزل.

وأوضح مور أن اللص قد اقتحم المنزل عبر الباب الأمامي. وبمجرد دخوله تناول معظم محتوى زجاجة من الخمر. ثم توجه إلى غرفة النوم وغط في النوم”.

وأضاف مور أن “مالكة المنزل عادت لتجد المدعى عليه نائماً في سريرها … فخرجت من المنزل واستدعت الشرطة . وتم القبض على اللص”.

وكان الرجل ثملاً للغاية عندما تم إيداعه الحبس، حيث كانت نسبة الخمور في دمه تتجاوز الحد المسموح به لقيادة السيارات بثمانية أضعاف، ولذلك قام رجال الشرطة بنقله إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي”.

وأضاف مور أن الرجل “36 عاماً اتهم بالسطو والسرقة، وسوف يمثل أمام المحكمة في 8 أغسطس” الجاري.