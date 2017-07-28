القتل تعزيراً لمهرب “هيروين” باكستاني في الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد المهربين لكميات من الهيروين المخدر.

ونص البيان على “بفضل من الله تم القبض على المدعو زبير أحمد أفضل ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء المنطقة الشرقية.