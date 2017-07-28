الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

تقيم المديرية العام للدفاع المدني معرضان للتوعوية ونشر ثقافة السلامة بصالة وصول الحجيج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويأتي ذلك ضمن منظومة من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية الوعي الوقائي من المخاطر الافتراضية خلال موسم الحج، والتعريف بالتصرف السليم في حالات الطوارئ لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بغرض تثقيف حجاج بيت الله الحرام بمكامن الخطر خلال تنقلهم بين المشاعر وحثهم على تجنب الوقوع بها.

وحرص الدفاع المدني على ان يحتوي المعرضان على عدد من العروض والافلام التوعوية التي تتناول إرشادات لضيوف الرحمن أثناء استخدامهم انفاق المشاة وتواجدهم بأنفاق السيارات، وركوبهم قطار المشاعر ومخاطر صعودهم المناطق العالية وتسلقهم الصخور، بجانب توعيتهم عن المخاطر الواجب تجنبها اثناء اقامتهم بالمشاعر وذلك عدد من الغات.

كما يقدم المعرضان عروضاً لصور توضح جهود واعمال الدفاع المدني والاستعدادات التي تمت لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى عرض افلام توعوية تتعلق بأمور السلامة، وذلك عبر شاشتين كبيرتين تتيح للحجاج تصفح الموقع الإلكتروني ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدفاع المدني، بالإضافة الى توزيع العديد من الهدايا الخاصة والنشرات بلغات مختلفة لضيوف الرحمن.