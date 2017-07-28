 الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع “العمل”: بحث تفعيل مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز القتل تعزيراً لمهرب “هيروين” باكستاني في الشرقية القبض على لص فاقد الوعي في غرفة نوم صاحبة المنزل إثر تناوله الخمر ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته إنقاذ حياة مواطنة من خلايا سرطانية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس غينيا يصل إلى جدة أمانة القصيم تعزيز الرقابة الصحية فترة الإجازة ورصد 445 مخالفة صحية في شوال المحكمة الجزائية تسجن «مستثمر القاعدة» 19 عاماً

الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز
المناطق_جدة

تقيم المديرية العام للدفاع المدني معرضان للتوعوية ونشر ثقافة السلامة بصالة وصول الحجيج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويأتي ذلك ضمن منظومة من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية الوعي الوقائي من المخاطر الافتراضية خلال موسم الحج، والتعريف بالتصرف السليم في حالات الطوارئ لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بغرض تثقيف حجاج بيت الله الحرام بمكامن الخطر خلال تنقلهم بين المشاعر وحثهم على تجنب الوقوع بها.
وحرص الدفاع المدني على ان يحتوي المعرضان على عدد من العروض والافلام التوعوية التي تتناول إرشادات لضيوف الرحمن أثناء استخدامهم انفاق المشاة وتواجدهم بأنفاق السيارات، وركوبهم قطار المشاعر ومخاطر صعودهم المناطق العالية وتسلقهم الصخور، بجانب توعيتهم عن المخاطر الواجب تجنبها اثناء اقامتهم بالمشاعر وذلك عدد من الغات.
كما يقدم المعرضان عروضاً لصور توضح جهود واعمال الدفاع المدني والاستعدادات التي تمت لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى عرض افلام توعوية تتعلق بأمور السلامة، وذلك عبر شاشتين كبيرتين تتيح للحجاج تصفح الموقع الإلكتروني ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدفاع المدني، بالإضافة الى توزيع العديد من الهدايا الخاصة والنشرات بلغات مختلفة لضيوف الرحمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>