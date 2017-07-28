“العمل”: بحث تفعيل مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية

التقى نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان أمس (الإثنين) في مقر الوزارة بمدينة الرياض، سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة السيد أمين عبدالقادر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، وبحث تفعيل مذكرة التفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الموقعة مؤخرا، وترخيص المكاتب الإثيوبية، وتأهيل وتدريب العمالة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا العمالية، وسبل معالجتها.