وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف (أكاديمية، تعليمية، إدارية) شاغرة (للرجال).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– محاضر (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)

– أستاذ مساعد (جودة التعليم)

– محاضر (هندسة علم الميكانيكا والتصميم)

– أستاذ مساعد (التأمين)

– أستاذ مساعد (إدارة سلسلة الإمداد)

– محاضر (هندسة كمبيوتر)

– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكهربائية)

– أستاذ مساعد (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)

– أخصائي تأمين

– أستاذ مساعد (إحصاء)

– أخصائي درء مخاطر

– أستاذ مساعد (فيزياء)

– منسق تشجير

– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكيميائية)

– معلم (حاسب آلي)

– معلم (مسار نطق وتواصل)

– معلم (صفوف أولية)

– معلم (تربية فنية)

– معلم (مسار توحد)

– معلم (لغة إنجليزية)

– معلم (تربية بدنية)

– معلم (رياضيات)

– معلم (كيمياء)

– معلم (فيزياء)

– معلم (لغة عربية)

– معلم (إرشاد طلابي – علم نفس)

– معلم (تربية إسلامية)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.