 وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع “العمل”: بحث تفعيل مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز القتل تعزيراً لمهرب “هيروين” باكستاني في الشرقية القبض على لص فاقد الوعي في غرفة نوم صاحبة المنزل إثر تناوله الخمر ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته إنقاذ حياة مواطنة من خلايا سرطانية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس غينيا يصل إلى جدة أمانة القصيم تعزيز الرقابة الصحية فترة الإجازة ورصد 445 مخالفة صحية في شوال المحكمة الجزائية تسجن «مستثمر القاعدة» 19 عاماً

وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف (أكاديمية، تعليمية، إدارية) شاغرة (للرجال).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– محاضر (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)
– أستاذ مساعد (جودة التعليم)
– محاضر (هندسة علم الميكانيكا والتصميم)
– أستاذ مساعد (التأمين)
– أستاذ مساعد (إدارة سلسلة الإمداد)
– محاضر (هندسة كمبيوتر)
– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكهربائية)
– أستاذ مساعد (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)
– أخصائي تأمين
– أستاذ مساعد (إحصاء)
– أخصائي درء مخاطر
– أستاذ مساعد (فيزياء)
– منسق تشجير
– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكيميائية)
– معلم (حاسب آلي)
– معلم (مسار نطق وتواصل)
– معلم (صفوف أولية)
– معلم (تربية فنية)
– معلم (مسار توحد)
– معلم (لغة إنجليزية)
– معلم (تربية بدنية)
– معلم (رياضيات)
– معلم (كيمياء)
– معلم (فيزياء)
– معلم (لغة عربية)
– معلم (إرشاد طلابي – علم نفس)
– معلم (تربية إسلامية)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>