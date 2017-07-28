وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف (أكاديمية، تعليمية، إدارية) شاغرة (للرجال).
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– محاضر (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)
– أستاذ مساعد (جودة التعليم)
– محاضر (هندسة علم الميكانيكا والتصميم)
– أستاذ مساعد (التأمين)
– أستاذ مساعد (إدارة سلسلة الإمداد)
– محاضر (هندسة كمبيوتر)
– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكهربائية)
– أستاذ مساعد (تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية / أجنبية)
– أخصائي تأمين
– أستاذ مساعد (إحصاء)
– أخصائي درء مخاطر
– أستاذ مساعد (فيزياء)
– منسق تشجير
– أستاذ مساعد (تقنية الهندسة الكيميائية)
– معلم (حاسب آلي)
– معلم (مسار نطق وتواصل)
– معلم (صفوف أولية)
– معلم (تربية فنية)
– معلم (مسار توحد)
– معلم (لغة إنجليزية)
– معلم (تربية بدنية)
– معلم (رياضيات)
– معلم (كيمياء)
– معلم (فيزياء)
– معلم (لغة عربية)
– معلم (إرشاد طلابي – علم نفس)
– معلم (تربية إسلامية)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.
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