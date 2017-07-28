قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن فشل قطر في تسييس ملف الإيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، معتبرا أن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، لأنها لا تعالج جذور الأزمة.. دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.

وتابِع أن فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد عقد جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من قطر، الاثنين، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.