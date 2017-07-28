 قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج وظائف إدارية أكاديمية وتعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع “العمل”: بحث تفعيل مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الدفاع المدني يقيم معرضان لنشر ثقافة السلامة بين الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز القتل تعزيراً لمهرب “هيروين” باكستاني في الشرقية القبض على لص فاقد الوعي في غرفة نوم صاحبة المنزل إثر تناوله الخمر ما سر كلمة “XOXO” على فيس بوك استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع أمير جازان يعزي مدير الدفاع المدني اللواء العمري في وفاة والدته إنقاذ حياة مواطنة من خلايا سرطانية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس غينيا يصل إلى جدة أمانة القصيم تعزيز الرقابة الصحية فترة الإجازة ورصد 445 مخالفة صحية في شوال

قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج

قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج
المناطق - وكالات

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن فشل قطر في تسييس ملف الإيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، معتبرا أن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها محكوم عليها بالفشل، لأنها لا تعالج جذور الأزمة.. دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.

وتابِع أن فشل قطر في تسييس ملف الأيكاو إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، والحل في المراجعة الصريحة لتراكم أخطأ في حق المنطقة والجار.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قد عقد جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من قطر، الاثنين، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>