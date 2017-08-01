 قيادي في حزب المخلوع يتهم الحوثيين بقتل 100 ألف يمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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قيادي في حزب المخلوع يتهم الحوثيين بقتل 100 ألف يمني

قيادي في حزب المخلوع يتهم الحوثيين بقتل 100 ألف يمني
المناطق - وكالات

اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، ميليشيات الحوثي بأنها تسببت في مقتل 100 ألف شخص في الحرب التي أشعلتها منذ ثلاث سنوات.

وقال الشجاع على صفحته بـ”فيسبوك”، عندما تضع الحرب أوزارها فإن هناك ملايين من الجوعى والمرضى، ومعتقلين في سجون الحوثيين، ودمار العمران.

وأشار إلى أن قادة الحوثي يتعاملون مع الحرب بدم بارد، ووصفهم بجماعة طفيلية تقتات على الحرب وتدرك أن استمرارها فرصة للثراء المادي، مؤكدا كراهية اليمنيين لهذه الجماعة، واتهم حزب المؤتمر الشعبي بأنه يسبح ضد الإرادة الدولية، وأنه قدم غطاء لهذه الجماعة، ولو تركها لذهبت إلى مزبلة التاريخ.

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