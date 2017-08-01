 إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق مجلس شؤون الأسرة يعزز دور المجتمع ويوحّد جهود القطاعات الحكومية تجاه قضايا الطفل والمرأة وكبار السن أمير عسير يلتقي وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية أمير منطقة تبوك يلتقى المواطنين في لقائه الأسبوعي مدير تعليم الطائف بنادي الحي بتربة خلال جولته التفقدية أمير الباحة خلال استقبال جثمان الشهيد الغامدي: القيادة والشعب يقدرون جهود الأبطال في محاربة الاٍرهاب هؤلاء النسوة أكثر عرضة للسرطانات الكشف عن هاتف جالاكسي نوت 8 قبل 3 أسابيع من إصداره الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تراجع الدولار هذا حساب مشروع البحر الأحمر على تويتر قيادي في حزب المخلوع يتهم الحوثيين بقتل 100 ألف يمني قرقاش: قطر فشلت في تسييس ملف الإيكاو وستفشل بتسييس الحج

إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق

إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

ضمن الحملات التفتيشية اليومية صادرة إدارة صحة البيئة متمثله في قسم المراقبة الصحية مجموعة من المواد الغذائيه المنوعة منتهية الصلاحيه واخرى لمخالفة شروط التخزين ومصادرة كميات من اللحوم والدجاج والاسماك محضر من اليوم السابق ومجموعة من الخضار والفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد وكذلك تم مصاردة أدوات طبخ غير صالحه للأستخدام ، حيث تم اتلافها وتطبيق الجزاءات عليها حسب النظام ورصد المخالفين واغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبه .
وتستمر هذه الحملات بتوجيه ومتابعه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري حيث أكد بأن الحملات مستمرة دون أي تهاونٍ مع المخالفين على كل المحلات داخل المحافظة  ، وذلك للاطمئنان على التقيّد باشتراطات صحة البيئة، حفاظًا على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين ومعاقبة المخالفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>