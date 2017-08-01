إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق

ضمن الحملات التفتيشية اليومية صادرة إدارة صحة البيئة متمثله في قسم المراقبة الصحية مجموعة من المواد الغذائيه المنوعة منتهية الصلاحيه واخرى لمخالفة شروط التخزين ومصادرة كميات من اللحوم والدجاج والاسماك محضر من اليوم السابق ومجموعة من الخضار والفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد وكذلك تم مصاردة أدوات طبخ غير صالحه للأستخدام ، حيث تم اتلافها وتطبيق الجزاءات عليها حسب النظام ورصد المخالفين واغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبه .

وتستمر هذه الحملات بتوجيه ومتابعه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري حيث أكد بأن الحملات مستمرة دون أي تهاونٍ مع المخالفين على كل المحلات داخل المحافظة ، وذلك للاطمئنان على التقيّد باشتراطات صحة البيئة، حفاظًا على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين ومعاقبة المخالفين