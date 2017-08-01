 وزير العدل ونظيره الأوزبكي يوقعان مذكرة تعاون قضائي بين المملكة وأوزبكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير العدل ونظيره الأوزبكي يوقعان مذكرة تعاون قضائي بين المملكة وأوزبكستان

وزير العدل ونظيره الأوزبكي يوقعان مذكرة تعاون قضائي بين المملكة وأوزبكستان
واس - الرياض

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان اليوم, مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين .
ومثّل الجانب السعودي معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فيما مثّل الجانب الأوزبكي معالي وزير العدل موزراف إكراموف.
وتشمل المذكرة أربعة جوانب رئيسية للتعاون بين الطرفين؛ تشمل تبادل المعلومات والخبرات في الاتجاهات العامة والمتعلقة بالمجال القضائي، وإعداد بحوث مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل، إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف على أنشطة الهيئات والمؤسسات العدلية في كلا البلدين، والتبادل المنتظم للأفكار والمطبوعات القانونية .
واتفق الطرفان السعودي والأوزبكي في مذكرة التفاهم على التعاون وفق مبادئ المذكرة الحالية على أسس اختصاصهم ومهامهم وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لدى الطرفين .
يشار إلى أن وزارة العدل السعودية تستضيف الوفد الأوزبكي الذي وصل الرياض في الثامن من ذي القعدة وسيغادر في الثالث عشر من الشهر ذاته .

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