 مدير عام تعليم الرياض يزور مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير سلطان بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يزور مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير سلطان بالرياض

مدير عام تعليم الرياض يزور مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير سلطان بالرياض
المناطق ـ الرياض

قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع صباح اليوم الاثنين بزيارة للجنود المصابين بالحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج بمستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز بالرياض ، يرافقه خلال الزيارة مدير مكتب وفاء بتعليم الرياض الأستاذ مهيدب المهيدب وعدد من أعضاء المكتب .
حيث قام بالسلام عليهم والاطمئنان على صحتهم وأعرب لهم عن مدى اعتزازه وفخره بدورهم البطولي المشرف وبما بذلوه من تضحيات في حفظ وحماية هذه البلاد المباركة التي تحتضن الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين, داعيًا الله لهم بالشفاء العاجل.
وأكد الدكتور ” المانع ”  خلال الزيارة سعي إدارة تعليم الرياض من خلال مكتب “وفاء” لتسخير جميع الإمكانات وتوفير كافة الخدمات للجنود المرابطين كواجب تجاه هؤلاء الأبطال الذين يذودون عن حمى الوطن ومقدساتها

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