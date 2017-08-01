رئاسة الحرمين الشريفين تنشئ برنامج القبول الإلكتروني للراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, إنشاء برنامج القبول الإلكتروني لموظفي الرئاسة الراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس .

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الرئاسة على التطوير في منظومة العمل الإداري ومواكبة لأهداف مشروع التحول المؤسسي 2020 ، الذي تسعى الحكومة الرشيدة – حفظها الله- للرقي بالعمل الحكومي إليه ورغبة في رفع كفاءة منسوبيها وتطويرهم.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية على الراغبين من الموظفين لمواصلة دراستهم، بتقديم طلباتهم عبر الإدارات التي ينتسبون إليها وذلك عبر برنامج شؤون الموظفين .

من جهته عدّ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية جمعان الزهراني, أن البرنامج من البرامج المهمة للراغبين في إكمال الدراسة والحصول على مؤهل علمي أعلى، وسيكون له الأثر الإيجابي في وجود الكوادر المؤهلة علمياً, التي ستسهم في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 .