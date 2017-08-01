 رئاسة الحرمين الشريفين تنشئ برنامج القبول الإلكتروني للراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئاسة الحرمين الشريفين تنشئ برنامج القبول الإلكتروني للراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس مدير عام تعليم الرياض يزور مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير سلطان بالرياض وزير العدل ونظيره الأوزبكي يوقعان مذكرة تعاون قضائي بين المملكة وأوزبكستان إدارة صحة البيئة ببلدية الخرج تصادر كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات والإغلاق مجلس شؤون الأسرة يعزز دور المجتمع ويوحّد جهود القطاعات الحكومية تجاه قضايا الطفل والمرأة وكبار السن أمير عسير يلتقي وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية أمير منطقة تبوك يلتقى المواطنين في لقائه الأسبوعي مدير تعليم الطائف بنادي الحي بتربة خلال جولته التفقدية أمير الباحة خلال استقبال جثمان الشهيد الغامدي: القيادة والشعب يقدرون جهود الأبطال في محاربة الاٍرهاب هؤلاء النسوة أكثر عرضة للسرطانات الكشف عن هاتف جالاكسي نوت 8 قبل 3 أسابيع من إصداره الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تراجع الدولار

رئاسة الحرمين الشريفين تنشئ برنامج القبول الإلكتروني للراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

رئاسة الحرمين الشريفين تنشئ برنامج القبول الإلكتروني للراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس
واس - مكة

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, إنشاء برنامج القبول الإلكتروني لموظفي الرئاسة الراغبين في مواصلة الدراسة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس .
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الرئاسة على التطوير في منظومة العمل الإداري ومواكبة لأهداف مشروع التحول المؤسسي 2020 ، الذي تسعى الحكومة الرشيدة – حفظها الله- للرقي بالعمل الحكومي إليه ورغبة في رفع كفاءة منسوبيها وتطويرهم.
وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية على الراغبين من الموظفين لمواصلة دراستهم، بتقديم طلباتهم عبر الإدارات التي ينتسبون إليها وذلك عبر برنامج شؤون الموظفين .
من جهته عدّ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية جمعان الزهراني, أن البرنامج من البرامج المهمة للراغبين في إكمال الدراسة والحصول على مؤهل علمي أعلى، وسيكون له الأثر الإيجابي في وجود الكوادر المؤهلة علمياً, التي ستسهم في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>