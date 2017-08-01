شرطة القصيم باشرت الحادثة .. وفاة مقيم قام بإيذاء نفسه بعنيزة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١١/٩هـ عن إقدام مقيمٍ آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر على إيذاء نفسه داخل مقر سكنه مما تسبب بوفاته ..

مشيراً إلى استكمال كافة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة من قبل شرطة محافظة عنيزة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي ، وإشعار فرع النيابة العامة بحسب الإختصاص ..