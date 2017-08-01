أمير تبوك يشكر القيادة على إعلان مشروع البحر الأحمر

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشكر الله سبحانه وتعالى ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – , على ما تم إعلانه أمس من نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة لمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي يقام على الجزر والمواقع والشواطئ في محافظتي الوجه وأملج بمنطقة تبوك .

وقال سمو الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي :” إن هذا المشروع إن شاء الله وما سبقه من مشروعات أعلنت في مناطق مختلفة من المملكة الغرض منها تنمية الإنسان , وأن مشروع البحر الاحمر السياحي العالمي سيكون له ردود فعل كبيرة ايجابية على المنطقة كبنية تحتية , وعلى من يقطن هذه المناطق سواء إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتنميتها بصورة شاملة “.

وأضاف :” أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بتنمية الانسان , وهذا المشروع في الحقيقة يجب أن يتبصر فيه الناس ويعرفوا ماهي نتائجه ان شاء الله بالمستقبل , وكلنا يعلم بان هذا المشروع رسالة مهمة نوجهها للعالم بأن هذه البلاد تستطيع أن تستقطب أكبر شركات بالعالم للاستثمار وهذا دليل على متانة الاقتصاد السعودي ودليل على متانة استقرار البلاد ولله الحمد”.

وأردف سموه قائلا :” نحن والله الحمد ماضين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه في بناء بلادنا واستثمار كل مصادرنا لتنمية بلادنا وتنمية الانسان بغض النظر

عما يحدث حولنا وهذه هي الرسالة الأكيدة “.

وتابع سموه القول :” إن اهالي المنطقة يرفعون الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وهم عازمون على العمل المستمر لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة “.

وتطرق سمو الأمير فهد بن سلطان للنجاحات الكبيرة التي حققها الصندوق من خلال برامجه المتعددة , مستشهدا بالمشروعات العملاقة في منطقة الرياض والان ما سيحدث بمنطقة تبوك .