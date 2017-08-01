 مشروع البحر الأحمر: عوائد بـ15 مليار ريال و35 ألف وظيفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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مشروع البحر الأحمر: عوائد بـ15 مليار ريال و35 ألف وظيفة

مشروع البحر الأحمر: عوائد بـ15 مليار ريال و35 ألف وظيفة
المناطق - وكالات

مما لا شك فيه أن مشروع “البحر الأحمر” سيعزز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً، ويضع السعودية على خريطة السياحة العالمية، حيث سيستقطب السياح محليا وإقليميا وعالميا.

كما سيجذب المشروع الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي، وبالتالي زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سعودي سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب تنموية هائلة من خلال خلق آلاف من فرص العمل التي تقدر بحوالي 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

سيسمح لعدد مدروس من الزوار بتجربة عجائب هذا المكان، من أجل ضمان سلامة النظام البيئي وجماله وعدم تأثره سلباً بأي شكل من الأشكال، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. وتتمثل إحدى أهم التوصيات الواضحة في ميثاق مشروع “البحر الأحمر” في التخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والتلوث الضوئي، والضجيج، والنفايات حفاظاً على الموقع لجميع الأجيال.
سيوفر المشروع مجموعة فريدة وواسعة من تجارب الزوار التي تغطي، على سبيل المثال لا الحصر:
– الشمس والرمال البيضاء والماء: من جزر وشواطئ وبحر وضيافة.
– المغامرات والرياضة: كالأنشطة الترفيهية والرياضية في المشروع، من رياضات مائية، وغوص، وتسلق للصخور، والمنطاد، ورياضات الغولف والتنس وكرة القدم.
– السياحة البيئية: كالاستمتاع بمراقبة دورة حياة السلاحف الصقرية، وتأمل النجوم والنوم في الهواء الطلق، وزيارة البراكين الخاملة.
– الثقافة والتراث: كاستكشاف موقع العلا ومدائن صالح التاريخية، وإعادة اكتشاف تجارة البخور وطرق القوافل التاريخية، وتذوق المأكولات التقليدية وتجربة المنتجات المحلية، وزيارة متحف التراث.
– الصحة والاستجمام: وفيها تجربة استجمام من الطراز الأول، تمتاز بطابع عالمي من الرفاهية والاسترخاء والتخلص من السموم.

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