 وزارة الإسكان تطلق المعهد العقاري السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزارة الإسكان تطلق المعهد العقاري السعودي

وزارة الإسكان تطلق المعهد العقاري السعودي
واس - الرياض

يرعى معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, غدًا، حفل إطلاق المعهد العقاري السعودي بالرياض، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين .
وأوضح المشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن فيصل بن معمر, أن المعهد العقاري السعودي سيسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري، وتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك خلق فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمناسبات والمعارض ذات العلاقة.
وأفاد أن إطلاق المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, يأتي بهدف تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية، التي ستسهم في زيادة نسبة السعوديين المؤهلين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة، ويسعى لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية لتكون رافداً في إثراء القطاع العقاري .

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