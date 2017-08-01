 تسوية إيرانية ـ قطرية لأنهاء المعارك بين حزب الله وجبهة النصرة الإرهابيين  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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تسوية إيرانية ـ قطرية لأنهاء المعارك بين حزب الله وجبهة النصرة الإرهابيين 

تسوية إيرانية ـ قطرية لأنهاء المعارك بين حزب الله وجبهة النصرة الإرهابيين 
المناطق ـ الرياض

كشفت صحيفة “اللواء” اللبنانية عن اتصالات جرت بين النظامين الإيراني والقطري لوقف المعارك الدائرة في “جرود عرسال” شمال شرق لبنان بين حزب الله الإرهابي وجبهة النصرة الإرهابية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي قولها ان:” الأسباب الحقيقية التي أدت الى توقف الهجوم العسكري لحزب الله على “جرود عرسال” قبل حسم المعركة عديدة أبرزها حصول سلسلة اتصالات مكثفة بين الجانبين الإيراني والقطري بشكل غير معلن تم بموجبها التوصل إلى إنهاء المعارك بين حزب الله الإرهابي وجبهة النصرة الإرهابية.
وقالت الصحيفة: “أن المفاوضات بهذا الشأن جرت في ادلب بحضور ممثلين عن الإيرانيين وجبهة النصرة وتم خلاله صياغة جميع البنود المتعلقة بوقف القتال وخروج المقاتلين من الجرود باتجاه ادلب مع كل الضمانات المطلوبة لعدم تعرض هؤلاء او أي من قادتهم لأذى.

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