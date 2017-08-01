“تكافل” تطلق مشروع “أسرتي” لدعم أسر الطلاب والطالبات بتمويل يتراوح من 3000 ريال إلى 300.000 ريال

أطلقت مؤسسة تكافل الخيرية مبادرة “أسرتي” لدعم أسر الطلاب والطالبات بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية بهدف دعم الطلبة المحتاجين بتوفير مصادر دخل إضافية لأسر طلاب وطالبات تكافل (الأب، الأم، الإخوة، الأخوات).

وتعمل المؤسسة في هذه المبادرة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وشركائها من المؤسسات الخيرية لإقراض وإرشاد الأسر الفقيرة لتكون أسراً منتجة، حيث تتضمن المبادرة برامج تدريبية، وخدمات التوجيه والإرشاد، والتسويق، والتي تمكن الأسر من توفير مصدر دخل مستمر، لتحقيق الاستدامة وتحسين دخل الأسرة مما يساعد على خلق بيئة أفضل للطالب.

وتقدم المبادرة عدد من المشاريع منها التدريب على رأس العمل المنتهي بالتوظيف أو التملك، والتغذية المدرسية بمدارس الحد الجنوبي، وكذلك التوعية بالعمل الحر والتدريب المتخصص وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة وذلك بحجم تمويل يتراوح من 3000 ريال إلى 300.000 ريال

الجدير بالذكر انه من شروط بعض مشاريع المبادرة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة ويكون متفرغ تفرغ تام للعمل وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.