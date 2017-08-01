 جمرك الوديعة يُحبط محاولة تهريب 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمرك الوديعة يُحبط محاولة تهريب 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة

جمرك الوديعة يُحبط محاولة تهريب 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة
واس - الوديعة

نجح جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الشرقية من المملكة, من كشف وإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة بلغت 8 كيلو جرامات، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ .
وأوضح مدير عام جمرك الوديعة زياد البلوي, أنه قَدِمت للجمرك شاحنة بقيادة أحد المسافرين وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة، حيث تم إخفاء هذه الكمية من الحشيش في “وسادتين” وذلك بعد تفريغ جزء من الإسفنج الموجود بها.
يذكر أن جمرك مطار الأمير سلطان بمنطقة تبوك, أحبط مؤخرًا قبل أسبوعين محاولة تهريب 7 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

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