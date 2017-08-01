أشغال الدور السكنية داخل المدينة و91% في شرورة .. أمير نجران يوجه بإحياء مهرجانات موسمية على مدار الفصول في المحافظات

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بتعزيز الأنشطة السياحية في المحافظات، دون التركيز على المدينة، من خلال إقامة مهرجانات موسمية تستمر على مدار فصول العام، تتنوع بين المحافظات بحسب الطقس وطبيعة التضاريس.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على الخطة التنفيذية للمسارات السياحية بالمنطقة، عرضه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، إذ حثّ سموه على ضرورة العمل بمبدأ الشراكة التامة لكافة الإدارات والقطاعات ذات الصلة.

واستعرض سموه تقريرًا إحصائيًا عن نسبة أشغال الفنادق والدور السكنية في المنطقة، حيث بلغ معدل نسبة الأشغال 72% في مدينة نجران، و91% في محافظة شرورة.

ونقل مدير عام السياحة بالمنطقة شكر الزوار والسياح لسمو أمير المنطقة على تفعيل نظام الرصد الآلي المطور “ساهر” بالمنطقة، والذي يكون سببًا بمشيئة الله في خفض الحوادث المرورية.