الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام الإسكان بجازان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بمكتبة اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد بن سليمان ضايحي ونائبه المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري.

واطلع سموه خلال الإستقبال على تقرير مفصل حول مشاريع وزارة الاسكان بالمنطقة والتقرير الختامي لمشاريع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي بجازان

وقدم مدير عام فرع الاسكان بالمنطقة شرحاً مفصلا لسموه عن اعداد المستفيدين من منتجات وزارة الاسكان بالمنطقة والتي بلغت خلال المراحل السابقة من حملة سكني 12404 بمنتجاتها المختلفة (وحدة سكنية ، قرض ، أرض سكنية) بالاضافة الى ماتم تسكينهم في المشاريع التنموية والتي بلغت 3115 مستفيد في شتى المشاريع (السهي ، الخارش ، الحصمة ، رمادا ، الروان) والتي استفاد منها عدد كبير من سكان المنطقة بالشريط الحدودي 1440 هجرة الدوح 47 ،العشيماء 399 ، الضمان الاجتماعي 1180، حالات استثنائية 18، مباني خدمات حكومية (35) .

كما أشاد سموه بما تقدمه وزارة الإسكان من جهود في سبيل حل أزمة الإسكان بالمنطقة والمملكة عموماً في ظل ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالمواطن بما يتوافق مع خطة التحول الوطني.

وحث سموه على بذل المزيد من الجهود وذلك لخدمة المنطقة وأبناءها وتسهيل كل مامن شأنه توفير الحياة الكريمة في ايجاد السكن الملائم لأبناء المنطقة .