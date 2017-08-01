 كلية الهندسة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر عدد من الوظائف الاكاديمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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كلية الهندسة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر عدد من الوظائف الاكاديمية

كلية الهندسة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر عدد من الوظائف الاكاديمية
واس - جدة

أعلنت كلية الهندسة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، عن توفر وظيفة “معيد” في عدد من التخصصات، التي شملت تخصص الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات طالبات و تخصص الهندسة الصناعية طالبات للعام الدراسي 1439/1438هــ .
واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على الدرجة الجامعية في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وأن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة وحاصلة على الدرجة المطلوبة في التو فل , أو STEP أوIELTS .
ودعت الكلية الراغبات في الوظائف إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيلة كلية الهندسة بمبنى رقم 64، غرفة رقم أ 201 أو ترسل على البريد الالكتروني engg@kau.edu.sa أو ترسل الطلبات على / ص.ب 80204 جدة 21589 من تاريخ 14 /11 /1438هــ حتى 26 /12 /1438هــ خلال الدوام الرسمي.

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