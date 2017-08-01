 لزيادة فرص عمل المرأة .. تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة صفر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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لزيادة فرص عمل المرأة .. تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة صفر المقبل

لزيادة فرص عمل المرأة .. تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة صفر المقبل
المناطق ـ الرياض

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرة شهر صفر المقبل (1 / 2 / 1439هـ) في تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، والتي كان من المقرر الانتهاء من تطبيقها في 01 / 01 / 1438هـ، كما أعلن سابقا، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، وذلك سعيًا من الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة الثالثة المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.
وتشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

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