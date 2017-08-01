نائب أمير جازان : لجنة عليا لتطوير مستوى الخدمات بمحافظة الداير بني مالك

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن تشكيل لجنة عليا من جميع الإدارات الحكومية تُعنى بتطوير مستوى الخدمات في محافظة الداير بني مالك ، حيث باشرت اللجنة أعمالها بالوقوف على أرض الواقع ، لرفع تقرير متكامل متضمنا الحلول المؤقتة والجذرية ، مبينًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في اتخاذ الحلول المناسبة مع ضرورة محاسبة أي مقصر يثبت إهماله .

جاء ذلك خلال لقاء سمو نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بمشايخ وأهالي محافظة الداير بني مالك ، إثر زيارته التفقدية للمحافظة ، وذلك بقاعة الاحتفالات بالداير بني مالك .

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة المحافظة والالتقاء بالمشايخ والأهالي وتلمس احتياجاتهم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبين من الجميع ونسعى جاهدين لتلمس الاحتياجات التنموية وتوفيرها ، وإزالة كل العقبات والصعوبات التي قد تعيق أو تؤخر تحقيقها .

وشدد سموه على دورنا جميعاً لنكون يدًا واحدة خلف قيادتنا الرشيدة ، وذلك هو حال الشعب السعودي الوفي صاحب المواقف والمبادئ الثابتة لمواجهة جميع التحديات التي قد تواجه بلادنا .

وكان حفل أهالي محافظة الداير بني مالك بمناسبة الزيارة التفقدية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، قد اشتمل على عرض مرئي عن المحافظة التي يتبع لها سبعة مراكز إدارية وتضم العديد من المرافق والإدارات الخدمية وتمتاز بالعديد من المقومات السياحية الجاذبة للاستثمار ، فضلا عن احتضانها لمهرجان البن السنوي بمنطقة جازان ، إلى جانب عرضٍ لأبرز المشروعات في المجالات البلدية والتعليمية والصحية والمياه .

كما ألقى مفرح بن مسعود المالكي كلمة أهالي المحافظة ، رحب فيها بزيارة سمو نائب أمير المنطقة ، لافتاً إلى ما تجده المحافظة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ، فيما تضمن الحفل قصيدة شعرية قدمها الشاعر حامد بن جابر المالكي ، ثم فقرة فنية وإنشادية .

إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد مبادرة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة والتي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بني مالك ، والتي تهدف إلى تلمس احتياجات أسر الشهداء وتقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية الترفيهية لهم ، فيما سلّم سموه الهدايا لأبناء الشهداء ، وتسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني ، وشيخ الشمل أحمد بن سالم العثواني ومديري الإدارات الحكومية .