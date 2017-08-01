القحطاني لـ “المناطق” : المواطن المشتكي يعالج ولديه مواعيد والصحة سخرت له كل العوائق قبل وبعد المقطع 

علق المتحدث الرسمي للصحة عن المقطع المنتشر للمواطن المشتكي لمحافظ الخرج .. أن الوزارة تبدي استغرابها في انتشار هذا المقطع والتعليقات التي جاءت أثناء تداول المقطع .. حيثُ أشار أن المواطن يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية وتم معالجته في وحدة العلاج المخصصة لمثل هذه الأمراض وتقديم الخدمات الخاصة له في تمكين العلاج وتسهيل أموره و سخرت له كل الامكانيات لمعالجته ولديه موعد الثلاثاء القادم في مستشفى الملك سعود بالرياض.

أما ما أشار له المواطن أمام محافظ الخرج في الإهمال في الكراسي المتحركة فقد تم تشكيل لجنة بذلك للتحقيق.