الامير محمد بن عبدالعزيز يناقش احتياجات محافظة الداير التنموية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ،اجتماعا لمناقشة الاحتياجات التنموية لمحافظة الداير بني مالك ، وذلك في ختام زيارته التفقدية للمحافظة .

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات التي تتعلق بالاحتياجات التنموية للمحافظة في كافة المجالات الخدمية , وبحث السبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كافة العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة من تنفيذها ،كما استمع الجميع إلى توجيهات سمو نائب أمير المنطقة .

شارك في الاجتماع, مديرو الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة جازان ومديرو الإدارات في المحافظة وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي في الداير بني مالك .