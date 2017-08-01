 الامير محمد بن عبدالعزيز يناقش احتياجات محافظة الداير التنموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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الامير محمد بن عبدالعزيز يناقش احتياجات محافظة الداير التنموية

الامير محمد بن عبدالعزيز يناقش احتياجات محافظة الداير التنموية
المناطق - جازان - أمل بهكلي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ،اجتماعا لمناقشة الاحتياجات التنموية لمحافظة الداير بني مالك ، وذلك في ختام زيارته التفقدية للمحافظة .
وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات التي تتعلق بالاحتياجات التنموية للمحافظة في كافة المجالات الخدمية , وبحث السبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كافة العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة من تنفيذها ،كما استمع الجميع إلى توجيهات سمو نائب أمير المنطقة .
شارك في الاجتماع, مديرو الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة جازان ومديرو الإدارات في المحافظة وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي في الداير بني مالك .

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