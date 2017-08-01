مدير عام هيئات القصيم يتفقد مكتب الهيئة في مهرجان البصر الترفيهي

في اطار برنامج تفقد عمل اعضاء الهيئة في الميدان والوقوف على العمل عن قرب قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة يرافقه فضيلة مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع الشيخ مشيقح المشيقح مساء امس الاثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٨ بزيارة للمكتب الميداني للهيئة في مهرجان البصر الترفيهي .. والتقى فضيلته خلال ذلك بالاعضاء المكلفين… ثم اخذ جولة تفقدية على جميع فعاليات المهرجان والتقى بمدير خدمات بلدية البصر الذي ابدئ استعداده للتعاون مع الهيئة فيما يخدم الصالح العام ويسهم في راحة الزوّار واثنى على رجال الهيئة في تعاونهم المستمر ومساهمتهم في حفظ الأمن الأخلاقي والمجتمعي … وقبل نهاية الجولة القى مدير عام الفرع كلمة توجيهية للفرق الميدانية مؤكدآ اهمية اصطحاب الحكمة عند ممارسة الاعمال الميدانية كي يتحقق التكامل في المنتج النهائي . كما قدم شكره وتقديره للمشرفين على كرم الضيافة وحسن الحفاوة والاستقبال