 وزير الخارجية يعقد لقاءين ثنائيين مع وزير الخارجية التركي ووزيرة خارجية أندونيسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يعقد لقاءين ثنائيين مع وزير الخارجية التركي ووزيرة خارجية أندونيسيا

وزير الخارجية يعقد لقاءين ثنائيين مع وزير الخارجية التركي ووزيرة خارجية أندونيسيا
واس - اسطنبول

على هامش الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في القدس والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية، عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لقاءين ثنائيين مع كل من معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزيرة الخارجية بجمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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