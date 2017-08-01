وزير الخارجية يعقد لقاءين ثنائيين مع وزير الخارجية التركي ووزيرة خارجية أندونيسيا

على هامش الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات الأخيرة في القدس والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية، عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لقاءين ثنائيين مع كل من معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزيرة الخارجية بجمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.