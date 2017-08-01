أمير مكة يطلع على الأعمال التطويرية لحي النزهة وآخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة

اطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، على الأعمال التطويرية لحي النزهة ( الصناعية سابقاً ) المواجة لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد .

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة أعمال أمانة محافظة جدة لإنجاز هذا المشروع الذي يعد واجهه للمطار الجديد خاصة مع قرب الانتهاء منه.

وقدمت الامانة عرضا شرحت فيه الاعمال التي تمت في الموقع والتي تمثلت في إزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من الأمانة ، والتي شملت ٥ مخططات صناعية قامت استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5كم2 ، وقد بلغ إجمالي الورش التي تمت إزالتها 3129 ورشة ، كما تم رفع إجمالي 5284 من مخلفات الإزالة “دمارات” بالإضافة إلى رفع عدد 288 سيارة خربة.

وتخلل العرض ضوابط معمارية وتطويرية تم وضعها لتتواكب مع المرحلة المقبلة إلى جانب معايير للبناء المقترح في صناعية النزهة التي تم إغلاقها بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة أواخر شعبان الماضي نظراً لما كانت تشكله من تلوث بصري ، فيما يبدأ محور تطوير حي النزهة من طريق المدينة غرباً إلى الخط السريع شرقاً وطريق النزهة شبك المطار شمالًا إلى شارع حراء جنوبًا، والمقصود من تطوير هذه المساحة الكبيرة توسيع بعض الشوارع وتحويل المنطقة كاملة من صناعية إلى تجارية إدارية.

يشار إلى أنه وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة تم إنشاء صناعية بديلة في عسفان دشن سموه المرحلة الأولى منها خلال الفترة الماضية وخصصت لأكثر من 20 نشاطاً تشمل ورش سيارات وقطع غيار ومستودعات وورش للديكور وغيرها من الأنشطة المهنية، وروعي في الخطة أن تكون 50 % من مساحتها مواقف، للحد من زحام السيارات ويجري العمل على مرحلتين الأولى تضم 936ورشة والثانية 1300 ورشة ، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات..

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر ، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس وعدد من المسئولين ، تم استعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها للنقل العام بجدة بمشاركة القطاع الخاص وآلية تنفيذها وهي ترام الكورنيش

الذي يمر بطريق كورنيش جدة الشمالي ويغطي الكورنيش بالكامل ، كما يربط بين شمال أبحر مرورا بالكورنيش الشمالي ووسط جدة، كذلك مشروع التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بوسط وشمال جدة ويعتبر خط نقل بحري يربط شمال أبحر بالكورنيش الشمالي ، والمشروع الثالث جسر أبحر بطول 350 م وعرض 74 م ويضم 8 مسارات للسيارات ويربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي”.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة برئاسة الأمير خالد الفيصل ، وافقت على طرح 3 مشروعات للنقل العام في جدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وهي ترام الكورنيش وجسر أبحر ، والتاكسي البحري. كما استعرض أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة.