 مقتل 15 عنصرا من مليشيا الحوثي وجرح العشرات بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل 15 عنصرا من مليشيا الحوثي وجرح العشرات بتعز

مقتل 15 عنصرا من مليشيا الحوثي وجرح العشرات بتعز
المناطق - وكالات

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 15 عنصرا من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وجرح العشرات في معارك بمحافظة بتعز.
ونقل موقع الجيش، عن مصادر ميدانية قولها، “إن قوات الجيش الوطني تخوض منذ ليل أمس الاثنين وحتى اليوم الثلاثاء وبإسناد من مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، معارك ضارية مع في جبهة مديرية الصلو جنوبي شرق تعز”.
وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين استهدفت فيهما مواقع وتجمعات المليشيا في المنطقة ذاتها، في وقت قصفت فيه مدفعيةالجيش الوطني مواقع المليشيا في سوق قرية الحود.
وأسفرت المعارك حتى الأن، حسب المصادر ذاتها، عن مقتل أكثر من 15 عنصرامن صفوف المليشيا وجرح العشرات جراء المعارك فيما دمرت مقاتلات التحالف أربع دوريات عسكرية بالحود.

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