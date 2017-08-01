 تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء المبرد لتخفيف الحرارة على الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء المبرد لتخفيف الحرارة على الحجاج

تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء المبرد لتخفيف الحرارة على الحجاج
المناطق - مكة المكرمة

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الأولى للمشروع في موسم حج هذا العام 1438هـ وذلك بتغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات وطرق العودة من الجمرات إلى مشعر منى.
ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة.
حيث سيسهم هذا المشروع بإذن الله في التخفيف على الحجاج من درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة لمشقة العابرين في ساحات منشأة الجمرات وكذلك طرق العودة إلى مشعر منى.
وأضاف كعكي تمتد شبكة المشروع لأكثر من 10 آلاف متر طولي ستنصب فيها تقريباً 750 عامود لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين.
وأبان المتحدث الرسمي أن الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد تبلغ 235 متر مكعب في الساعة، مشيرا إلى أن أعمدة الرش تعمل على فترات متواصلة طوال أيام الحج في مشعر منى ومنشأة الجمرات وذلك بهدف تخفيف العبء على الحجاج أثناء تنقلاتهم للوصول لمنشأة الجمرات للرمي بكل يسر وسهولة.

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