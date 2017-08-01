أمانة عسير : جاري العمل على تعزيز شبكات تصريف المياه

تواصل أمانة منطقة عسير تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في مواقع متفرقة من مدينة أبها و ذلك ضمن خطتها للعام الجاري و المتضمنة صيانة و تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار .

حيث تقوم الأمانة حاليا ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع على إنشاء و توسعة عبارة حي المنسك الواقعة بجوار أسواق الراية , وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمياه الأمطار المتدفقة من وادي المنسك , هذا و قد باشرت وكالة التعمير و الإنشاء بالأمانة في العمل على حفر القواعد و إزالة الخدمات المتعارضة مع الموقع بغية رفع الضرر عن ساكني الحي والأحياء المجاورة .

و تؤكد الأمانة بأن تلك الأعمال تنجز خلال وقت قياسي والتي شملت مداخل و مخارج العبارات و القنوات المكشوفة و خطوط التصريف من خلال صيانتها و التأكد من جاهزيتها لضمان التعامل مع الحوادث الطارئة التي قد تنتج عن تساقط الأمطار فيما تأتي تلك الأعمال ضمن الخطة الإستراتيجية للأمانة في إيجاد حلول وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار بمواقع تم رصدها خلال في المواسم الماضية .

