نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، التعازي للأستاذ إياد بن أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سابقًا، ولأشقائه في وفاة والدتهم.وسأل الأمير عبدالله بندر ، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يلهم أبنائها وذويها الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب الأستاذ إياد مدني وأشقاؤه، عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة على حضوره وتقديمه واجب العزاء والمواساة لهم سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.