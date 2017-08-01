 نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 9 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 1 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم

نائب أمير مكة يقدم التعازي للأستاذ إياد مدني ولأشقائه في وفاة والدتهم
المناطق - مكة المكرمة
قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، التعازي للأستاذ إياد بن أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سابقًا، ولأشقائه في وفاة والدتهم.
وسأل الأمير عبدالله بندر ، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يلهم أبنائها وذويها الصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب الأستاذ إياد مدني وأشقاؤه، عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة على حضوره وتقديمه واجب العزاء والمواساة لهم سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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