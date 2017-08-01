الاثنين المقبل.. الخسوف الوحيد للقمر في 1438هـ

أوضح الباحث الفلكي ملهم محمد هندي أن بدر ذو القعدة يدخل يوم الاثنين المقبل في نطاق ظل الأرض الممتد في الفضاء مسببا ظهور ظاهرة الخسوف الجزئي على القمر، في ظاهرة هي الوحيدة للخسوف خلال العام الجاري والمشاهدة من قارات العالم القديم.

ففي يوم الاثنين المقبل 15 ذو القعدة يصطف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة كما يحدث منتصف كل شهر إلا أنه في بدر ذو القعدة يكون القمر قريب من مستوى الشمس والأرض مما يسبب سقوط جزئ من ظل الأرض على سطح القمر.

وتبدأ ظاهرة الخسوف هذه وتنتهي بلحظة عالمية واحدة عكس ظاهرة الكسوف التي يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي للمدن، فتبدا ظاهرة الخسوف الساعة 8:23 مساء بتوقيت مكة ويصل لذروة الخسوف الساعة 9:20 مساءً حينها يختفي تقريبا 25% من قرص القمر خلف ظل الأرض وينجلي الخسوف وينتهي تماما الساعة 10:18 مساءً، وبذلك تكون مدة حدوث ظاهرة الخسوف الجزئي ساعة و خمس وخمسين دقيقة فقط.

وتسبق ظاهرة الخسوف وتتبعه دخول القمر في منطقة شبه ظل الأرض وتظهر لنا بخفوت ضوء البدر بشكل تدريجي يبدأ من الساعة 6:50 مساء ويخرج القمر من تأثير شبه ظل الأرض الساعة 11:50 قبل منتصف ليل الاثنين .

ويمكن يُرى الخسوف الجزئي يوم الاثنين من جميع الدول التي يكون فيها ليلا خلال فترة الخسوف وذلك يشمل السعودية ودول الخليج وجميع دول قارة آسيا والأجزاء الشرقية من أوروبا وأفريقيا ماعدا غربها مثل الجزائر والمغرب.

ولن تشهد المملكة خسوفا للقمر إلا بعد عام كامل عندما يخسف بدر ذو القعدة كاملا عام 1439هـ.